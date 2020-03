Brønnøysundregistrene: 24 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Andersen K Consulting AS; Ing GTS AS; Majorstuen Malerservice AS; Nedre Slottsgate Drift AS; Polarbåt AS.

Rogaland: Eirin AS.

Nordland: Selskapskokken Catering AS.

Viken: Benkaj Auto AS; DS Maskin AS; Gansvika Restaurant & Kro AS; Svensen Bygg og Eiendom AS.

Innlandet: Tradisjonstak AS.

Vestfold og Telemark: Groovy Sandefjord AS.

Vestland: Drange AS; Eyefactory Sartor AS; Satena Eiendomsservice AS; Sogn Rørteknikk AS.

Troms og Finnmark: Havblikk Tromsø AS; Nicu Invest AS; Welander Eiendom AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

