Recover Nordic merker økt etterspørsel etter coronautbruddet

– For de fleste bedrifter handler det om å kunne holde hjulene i gang, sier Herlofsen til Finansavisen.

Han sikter til at flere bedrifter, skoler og barnehager nylig har sendt hjem de ansatte, i frykt for at viruset herjer i korridorene.

– Elkem stengte hovedkontoret fredag morgen, og vi har allerede hatt kontakt for en forespørsel om å desinfisere der, sier han.

Recover Nordic har rundt 1.000 mann i arbeid bare i Norge, og mannskaper står i døgnkontinuerlig beredskap for å bistå alt fra eiendomsbesittere, sykehus, flyselskaper samt private og offentlige selskaper med smittevask og desinfisering.

– Vi står klare til å rykke ut. I hele Norden, sier Herlofsen.

Ferdige på ett døgn

Recover Nordic har spesialtrente mannskaper til å håndtere smittevask, og har ansvaret for smittevask på en rekke sykehus.

– Våre faglærte mannskaper kommer med fullt verneutstyr og sperrer av hele området, sier Vegar Kristoffersen, sjef i Recover Norge, og legger til at det er egne prosedyrer ved spredning av dråpesmitte, som coronaviruset er.

HENDENE FULLE: Konsernsjef Bjørn Herlofsen (t.v.) og sjef Recover Norge, Vegar Kristoffersen (t.h.) Foto: Olav Gram Degnes

– Hele området blir deretter sprayet ned med kjemikalier før alt blir vasket og skrubbet ned.

– Hvor lang tid tar det å desinfisere et bygg?

– Det kommer jo an på størrelsen, men selv store bygg gjør vi i løpet av et døgn, sier Kristoffersen.

– Hvor mye kapasitet har dere?

– Vi flytter nødvendig personell dit det trengs. Vi ansatte 300 personer i fjor, så vi skal ha nok folk, sier han.

Sola flyplass

Skadesaneringskonsernet, som nylig ble kjøpt opp av den svenske PE-forvalteren EQT, har opplevd en utrolig vekst de seneste årene.

Men selv om konsernet nå får en økning i oppdrag som en konsekvens av coronautbruddet, er han krystallklar på at disse oppdragene er utrolig viktige. Ikke for egen vekst, men for hele næringslivet.

– Hjulene må gå, og det er akkurat det en smittevask bidrar til, sier han.

For ikke lenge siden fikk Recover Nordic også oppdraget med å sanere etter den massive brannen i parkeringsanlegg på Sola Flyplass.

– Etter brannen på Sola har vi gjort vask på omkringliggende hoteller samt deler av terminalbygget til Avinor, parallelt med full drift på flyplassen, sier Kristoffersen.