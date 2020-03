Brønnøysundregistrene: 125 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Rogaland: Lennart Omdal Maskin AS; Luka Stavanger AS; Reshape Norge AS.

Møre og Romsdal: Transmotor Norge AS.

Nordland: Matboksen AS.

Viken: Andersen Medical Norge AS; Holwech Fiskeri AS; Lillestrøm Distribusjon AS; VVG Total Bygg AS.

Vestfold og Telemark: Rej AS.

Vestland: Nipa Rock AS; Trell AS.

Trøndelag: Krigsvoll AS.

Utenlands: Profilkonfekt.no.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

109 konkurser sist uke

Gårsdagens 16 konkurser kommer i kjølvannet av 109 konkurser i forrige uke, hvorav 19 personlige.

Mandag: 18 konkurser

Tirsdag: 29 konkurser

Onsdag: 24 konkurser

Torsdag: 16 konkurser

Fredag: 22 konkurser