Vectura og Cuveco vurderer fusjon for å oppnå størrelsesfordeler

Vin- og brennevinskonsernet Arcus har onsdag morgen meddelt at distribusjons- og logistikkvirksomhetene Vectura og Cuveco vil se på mulighetene for en sammenslåing.

Vectura ble etablert i 1996. Selskapet leverer til samtlige av Vinmonopolets utsalgssteder, hotell- og restaurantbransjen samt taxfreesegmentet. Det ble en del av Arcus i slutten av 2016, og tar hånd om distribusjon av rundt 50 millioner enheter årlig.

Cuveco ble etablert i 2002 og har i dag 35 importørkunder. Selskapet yter logistikk-, regnskaps-, økonomi- og IT-tjenester for sine kunder, som importerer vin, brennevin, øl og alkoholfrie varer. Selskapet eies av drikkevareimportøren Solera

Størrelsesfordeler

«I en bransje med sterk konkurranse og lave marginer planlegger de to aktørene å etablere et felles selskap som vil utvikle enda bedre tjenester for sine kunder», heter det.

Arcus forklarer videre at en fusjon av de to selskapene vil gi dem en størrelse som gjør det enklere å investere for fremtiden i blant annet automasjon og digitalisering.

Selskapene vil dessuten ta i bruk de beste systemene og rutinene fra hverandres virksomheter.

«Vectura og Cuveco utfyller hverandre godt», heter det i Arcus' melding.

Innledningsvis vil selskapenes drift være som i dag, dog med én ledelse, opplyses det.