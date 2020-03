Brønnøysundregistrene: Konkursskred – 66 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 24 selskaper.

Oslo: Alt Transport AS; Blue Jet AS; Elite Rørservice AS; Ergin og Frank Transport AS; Finnskoglaft AS; Khartoum AS; Lofthus Eiendom AS; Mevlut Kebab AS; Sirkel Revisjon AS; Tre Små Hus Skøyen AS.

Rogaland: Kåby AS.

Viken: Premium Limousine AS; Riser Support Systems AS.

Vestfold og Telemark: Bildoc AS; Fretheim Gunnstein AS; Vestfold Eiendom AS.

Vestland: Ironsport Bergen AS; Nordhordland Mur AS; Sko Deg Bømlo AS; The4Seasons AS.

Trøndelag: Oasen Trondheim AS; Peak Entreprenør AS.

Troms og Finnmark: Kirei AS; Lipfish AS.

I tillegg ble 11 personlige konkurser kunngjort åpnet.

31 konkurser tirsdag

Dette kommer i kjølvannet av de 31 konkursene som ble kunngjort åpnet i går.

Tre av disse konkursene var personlige.

Oslo: Anna Kjøkken AS; BBP Entreprenør AS; Hansen Kjell Shipping Eftf AS; Jabingo AS; Master EM AS; Mili Services AS; Monterico AS; Nordic Forest Supply AS; Org Impex AS; Pro Service AS; Renlux AS; Sentima Oslo AS; Skandinavia Security & Import AS; TJ Construction Int Limited.

Møre og Romsdal: Rask Spedisjon AS.

Viken: Forza Holding AS; JJG Holding AS; Transporttjenesten AS.

Innlandet: Blomona AS.

Vestfold og Telemark: Rov17 AS; Wenches Produkter AS.

Agder: Brun Cafe AS.

Vestland: Bound AS; Maritime Technology AS; Ridderen AS.

Trøndelag: GP Holding AS.

Troms og Finnmark: Hattavarre Agentur AS.

Utenlands: FM Technology.

