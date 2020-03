Samtidig permitteres de fleste av de rundt 1.000 personene som er ansatt i alpinanleggenes primærvirksomhet, skriver NRK.

– Mange av de smittede kommer fra alpinanlegg i Italia og Østerrike. I en slik situasjon vil det være helt feil av oss å ha åpent nå, sier daglig leder i Odd Stensrud i Alpinco.

Til kanalen forteller han at anleggene foreløpig er planlagt stengt fram til 27. mars, men at det er en stor sjanse for at også påsken går tapt.

(©NTB)