Sjokktall i NHO-undersøkelse: 79 prosent av bedriftene kan permittere

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har to ganger den seneste uken spurt tusenvis av bedrifter følgende spørsmål: «Kan det bli aktuelt for din bedrift å permittere ansatte om kort tid som følge av problemer knyttet til coronaviruset».

I første runde, da spørsmålet ble stilt mellom 6. og 9. mars, svarte 3700 bedrifter, hvor 26 prosent av dem oppga at det kan bli aktuelt.

I andre runde, da det samme spørsmålet ble stilt 12. og 13. mars, svarte hele 79 prosent at det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid. Nesten 4700 bedrifter svarte.

– Coronaviruset kan true eksistensen til mange norske bedrifter. Mot slutten av en av historiens mest dramatiske uker for Norge, viser vår ferske undersøkelse at det kommer til å bli mye vanskeligere tider fremover, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

– Fikk frysninger

Ifølge VG viser undersøkelsen at permitteringer allerede for alvor har begynt. Mellom 6. og 9. mars svarte bare en prosent av bedriftene at de hadde begynt med permitteringer.

Mellom 12. og 13. mars oppga 24 prosent av NHO-bedriftene som har svart på undersøkelsen, at de har gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til coronaviruset.

– Jeg fikk frysninger da vi fikk den andre undersøkelsen. I den første runden så vi at coronaviruset hadde alvorlige konsekvenser, men begrenset til enkeltsektorer og bransjer. Nå ser vi tilbakemeldinger fra hele næringslivet i Norge, som jeg aldri trodde jeg skulle se, sier Almlid til VG.

– Dette gjør sterkt inntrykk! Og tallene er nok allerede mye høyere, ettersom denne undersøkelsen ble tatt opp på torsdag og fredag.

– For bedriftene i flere bransjer er situasjonen prekær, blant annet innen reiseliv, luftfart, transport og tjenestenæringene. Hvis noen skulle være i tvil: dette handler om hvorvidt disse bedriftene vil eksistere på den andre siden av krisen, fastslår NHO-sjefen.

Frykter økt arbeidsledighet

Han sier at undersøkelsen et et alarmerende forvarsel om at vi kan stå foran en eksplosjon i ledigheten i Norge.

– Ja, dessverre står vi trolig foran en eksplosivt økt arbeidsledighet - også permitterte registrerer som ledige. Konsekvensene kommer til å bli mye mer omfattende en vi hittil har lagt til grunn. Norge må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen.

Han sier at politikerne som samles på Stortinget i helgen, for å forsøke og samles om økonomiske tiltak innen mandag morgen, må forstå at utfordringen vil kreve historiske grep.

– Jeg vet at Regjeringen og politikere fra alle partiene på Stortinget bruker hele helgen på å finne de beste tiltakene for å avhjelpe den økonomiske situasjonen. Det har allerede kommet noen tiltak, som er en god start, men bedriftene trenger mye, mye mer, sier Almlid til VG.