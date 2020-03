Travel Retail Norway permitterer 80 prosent av de ansatte

Travel Retail Norway driver taxfree-butikkene på landets største flyplasser. Nå permitterer selskapet over 1.000 ansatte, som er om lag 80 prosent av de ansatte. Samtidig opprettholder det et minimum av drift så lenge det fortsatt er passasjerer.

– Vi har ventet så lenge som mulig for å skåne medarbeiderne våre. Men nå er eksistensgrunnlaget for virksomheten nesten borte. Hvis vi skal ha en arbeidsplass å komme tilbake til når denne krisen er over ser vi oss dessverre nødt til å gjøre dette nå, sier adm. direktør Tore Hov i en pressemelding.

Travel Retail Norway bekrefter også at det sier også opp over 200 sommervikarer.