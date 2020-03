Aker-sjefen: – Jeg har aldri opplevd maken

I et brev til NHO-sjef Ole Erik Almlid, som VG har fått tilgang til, slår Akers konsernsjef Øyvind Eriksen både alarm og ber om en rekke konkrete tiltak.

«Norsk næringsliv er i krise. Jeg har aldri opplevd maken eller hørt om noe lignende i Akers 180 år lange industrihistorie. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å spille seg ut videre. Industri og næringsliv er nå avhengig av strakstiltak som monner og gir forutsigbarhet. Ved denne anledningen ønsker jeg å fokusere på noen prioriterte, nødvendige tiltak for å berge arbeidsplasser og opprettholde aktivitet», skriver konsernsjefen i brevet.

Aker-konsernet omsetter for rundt 70 milliarder kroner og har 28.000 ansatte og innleide arbeidere, hvorav halvparten jobber i Norge.

Lang kravliste

Ifølge VG er kravlisten til Øyvind Eriksen blant annet:

Permitterte arbeidstakere må gjennom det offentlige sikres månedlige utbetalinger på 90 prosent av lønn etter skatt.

Etablere en handlingsplan for å sikre at produksjonen opprettholdes.

Krav om bransjetilpasset karens 14 dager før tjeneste offshore. Karenstiden er pålagt av det offentlige, og lønn i denne perioden må dekkes 100 prosent av det offentlige.

Partene i arbeidslivet må omgående blir enige om at permitteringer kan iverksettes med to dagers varsel.

Samme regler og praksis må gjelde for arbeidsgiverperioden ved sykmeldinger på grunn av Corona, og dekning av kostnader for omsorgspermisjon. Personer som på grunn av det offentliges krav om karantene, og som uforskyldt er i karantene, må dekke 100 prosent lønn gjennom det offentlige.

Arbeidsplasser står på spill

Eriksen skriver i brevet at krisen er som omfattende fordi konsekvensene av corona-pandemien kommer på toppen av kollaps i oljepris, frykt for resesjon og et fundamentalt behov for innovasjon for å ivareta viktige miljøhensyn.

«For Aker-bedriftene står tusenvis av arbeidsplasser på spill. Dagens dramatiske situasjon vil føre til varige endringer. For Norge dreier det seg om å sikre kapasitet og kompetanse i den olje- og gassindustrien som både er et premiss for dagens velferdssamfunn og for transisjonen til et mer fornybart energisystem. Det er derfor kritisk for Norge, for norsk næringsliv og for Aker at det nå iverksettes kraftfulle tiltak som sikrer eksisterende virksomheter og som samtidig forserer overgangen til fornybar energi og miljøteknologi. Tilgang på kvalifiserte og kompetente personer fra olje- og gassnæringen vil være avgjørende også for dette», skriver han.

Konsernsjefen fremholder at regjeringens håndtering av situasjonen vil være avgjørende for hvordan landet og norsk næringsliv kommer seg gjennom krisen.