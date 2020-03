Brønnøysundregistrene: Hele 138 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 11 selskaper.

Rogaland: Flight Park Sola Flyplass AS; Svingen Sport AS; Zhimcap AS.

Nordland: Borettslaget Dronningensgate 42.

Viken: ELN Montering AS; Real Development AS; V Sushi AS.

Vestfold og Telemark: Bistro Teisner AS.

Agder: NBB AS.

Vestland: HR Jordan AS.

Trøndelag: Svingen Vågland AS.

127 konkurser sist uke

Dette kommer i kjølvannet av de hele 127 konkursene som ble kunngjort åpnet i forrige uke. 24 av disse var personlige.

Mandag: 16 konkurser

Tirsdag: 31 konkurser

Onsdag: 35 konkurser

Torsdag: 27 konkurser

Fredag: 18 konkurser

