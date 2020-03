Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Junior Barneklær Manglerud AS.

Rogaland: Lie Amanda AS.

Nordland: Bomek AS; Bomek Group AS; Rapp Bomek AS.

Viken: Bjørvigen Drift AS; Cane Farm AS; Enterjob AS; Kyprosreisen AS; Strand Idrettsmedisin AS.

Innlandet: Konsulentfirma Berge AS; Siam Dagligvare AS.

Vestfold og Telemark: Kragerø Hotel & Booking AS.

Vestland: Hylkje Næringsbygg 16 AS.

