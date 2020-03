Mediebedriftenes Landsforbund ber om krisepakke for mediene

En tredel av norske mediebedrifter har gjennomført permitteringer, og 95 prosent oppgir at de mister inntekter, viser en undersøkelse gjennomført av NHO. MBL sier at undersøkelsen stemmer overens med tilbakemeldinger de selv har fått fra mediene.

– Nå er det kritisk å få på plass en tiltakspakke som gjør at vi kan opprettholde samfunnsoppdraget vårt, sier MBL-direktør Randi S. Øygrey.

– For mange handler det om store tap, og dette er svært dramatisk. Inntektsbortfallet skjer i en tid der behovet for informasjon i befolkningen er som størst, og redaktørstyrte medier trengs som mest. Nå haster det med en kraftig tiltakspakke for mediene, sier Øygrey.

Hun oppfordrer næringsliv og myndigheter til å annonsere i redaktørstyrte medier som når bredt ut i befolkningen, både nasjonalt og lokalt.

– På den måten vil mediene bli bedre rustet til også fremover å levere god og nødvendig journalistikk, sier MBL-direktøren.

(©NTB)