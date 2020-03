65.000 ansatte blant Virkes medlemmer er permittert – frykter flere permitteringer

Det kommer fram i en undersøkelse hovedorganisasjonen Virke har gjennomført blant sine medlemmer.

Undersøkelsen viser at 17 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har hatt et omsetningsfall på over 70 prosent på grunn av coronasituasjonen.

I løpet av den første uken med de omfattende koronatiltakene har Nav mottatt 185.300 søknader om dagpenger. Nærmere halvparten av disse kommer fra Virkes medlemsvirksomheter.

De samme virksomhetene vurderer å permittere ytterligere 27.000 ansatte, ifølge Virkes undersøkelser.

