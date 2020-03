65.000 ansatte blant Virkes medlemmer er permittert – frykter flere permitteringer

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 17 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har hatt et omsetningsfall på over 70 prosent på grunn av coronaviruset. Hittil er 65.000 ansatte permittert blant Virkes medlemmer, og ytterligere 27.000 står i fare for å bli permittert.

– Nå handler det om å sørge for at virksomhetene har jobber til folk når krisen er over. Der er vi ikke i mål ennå. De midlertidige tiltakene som myndighetene har iverksatt har stanset noen av blødningene til norske virksomheter, men har ikke åpnet luftveiene. De mange tusen små og mellomstore virksomhetene over hele landet er i ferd med å gå tomme for luft, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

De mange tusen små og mellomstore virksomhetene over hele landet er i ferd med å gå tomme for luft Adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke

NAV har fått inn 185.300 dagpengesøknader som følge av coronakrisen. Nærmere halvparten av disse kommer fra Virkes medlemsvirksomheter. De samme virksomhetene vurderer å permittere ytterligere 27.000 ansatte, viser Virkes undersøkelser.

– Tallene blir mer og mer skrekkelige for hver dag som går. Det har aldri vært så mange permitterte i våre næringer noensinne. Halvparten av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har nå permittert sine ansatte som følge av coronakrisen, sier Horneland Kristensen, og legger til:

– Det er dramatisk for virksomhetene, og det er dramatisk for alle ansatte som står uten arbeid. Dette vil kunne skape varige endringer i mange bransjer.

Tar for lang tid

Hovedfunnene i undersøkelsen viser at 19 prosent av virksomhetene holder stengt, 37 prosent rapporterer om nedgang i etterspørsel, mens har 41 prosent har store likviditetsproblemer. Virkes undersøkelse ble gjort 19. til 20. mars med til sammen 1.849 respondenter.

– Faghandel, hoteller og overnatting, reisebyråer og treningssentre er hardest rammet. I faghandelen har tre av fire permittert, og mange av de store virksomhetene tror ikke de vil holde ut i mer enn to uker, sier Horneland Kristensen.

Virke mener de politiske tiltakene tar for lang tid å iverksette.

– Det er positivt med endringene i permitterings- og sykelønnsordningen, men reduksjon av arbeidsgiveravgiften har liten virkning når arbeidsgiverne allerede har permittert sine ansatte. Derfor burde virksomhetene heller få tilbakebetalt innbetalt avgift fra første termin, sier han og fortsetter:

– Vi får tilbakemeldinger fra medlemmer om at bankene ikke har tilpasset seg coronasituasjonen. Bankene må komme i gang med å utvise fleksibilitet overfor næringslivet umiddelbart.