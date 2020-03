Volkswagen vil stenge sine fabrikker i to uker, og i enkelte regioner tre uker, grunnet økte bekymringer for spredningen av coronaviruset, melder Reuters.

- De fleste fabrikkene våre stenger i to uker, i noen regioner i tre. Spredningen av viruset vil ikke ha stått stille på flere uker fra nå, sa Volkswagen-sjef Herbet Diess lørdag, ifølge nyhetsbyrået.

Bilprodusenten uttalte også at usikkerheten rundt viruset gjør at det ikke blir mulig å gi noen guiding for dette året.