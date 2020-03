Kjetil Amundsen i 07 Media er rammet av coronakrisen. Nå halverer han egen lønn frivillig

«Toppledere – start med dere selv» er tittelen på et innlegg som trykkerisjef Kjetil Amundsen (43) har skrevet på LinkedIn.

Han er konsernsjef i 07 Invest, som eier kommunikasjonshuset 07 Media.

Konsernet er resultat av at private equity-selskapet Norgesinvestor i 2007 prøvde å samle Trykkeri-Norge til ett rike.

Etter flere år med tap ble Amundsen headhuntet til jobben som sjef i 07 Media. Da hadde han en lysende karriere i det internasjonale legemiddelfirmaet Johnson & Johnson.

Amundsen har klart å snu flere år med tap til et plussresultat for konsernet i 2019, men coronakrisen har ødelagt markedet.

Selskapet har 230 ansatte, og tidligere denne uken sendte Amundsen ut permitteringsvarsel til 130 av dem, riktignok med ulike permitteringsbrøker.

Amundsens budskap til andre bedriftsledere er enkelt, brutalt og personlig.

07 Invest (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 420 429,0 Driftsresultat 6 −2,5 Resultat før skatt 5 −0,9 Årsresultat - −1,2 Holdingselskap for 07 Media og 07 Media Sør. Eiere: Norgesinvestor IV (46,2 %), Hartberg AS (13,6 %), Print House Eiendom (12,7 %), Kjetil Amundsen (9 %), andre (18,5 %).

– Vis at du er villig til å ofre

– Før du går til permittering av én eneste av dine ansatte, vær ditt ansvar bevisst og vis at også du er villig til å ofre noe for å komme gjennom en turbulent tid, oppfordrer Amundsen.

Du kan informere styrelederen om at beslutningen er fattet, og ikke vente på at hun eller han ringer for å diskutere dette med deg Kjetil Amundsen

Frem til denne uken hadde han en bruttoårslønn på 1,5 millioner kroner, uten bonusordninger.

Nå har han halvert sin egen lønn og permittert den øvrige ledergruppen 50 prosent.

07 Media (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 351 322 Driftsresultat 2,6 −5,8 Resultat før skatt 5,2 −5,3 Årsresultat 4,8 −4,2

Han vil fortsette å jobbe fulltid til tross for det saftige lønnskuttet.

– Du kan ikke forvente forståelse fra noen i organisasjonen dersom du med hard hånd kutter alle under deg på organisasjonskartet, uten selv å bidra til et felles løft, fastslår han.

– Et råd til er å gjøre det uoppfordret. Du kan informere styrelederen om at beslutningen er fattet, og ikke vente på at hun eller han ringer for å diskutere dette med deg, legger han til

Med de nye permitteringsreglene som kom denne måned, vil folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

– Hvordan slår dette ut for deg?

– Jeg er den eneste i organisasjonen som tar et direkte lønnskutt. Jeg omtrent halverer min netto utbetalte lønn, mens konsernledelsen og øvrige ansatte, har fått vanlige permitteringsvarsler. De vil følge de lover og regler som gjelder for det, svarer han.

Forventer ikke klapp på skulderen

– Du tjener fortsatt bedre enn butikkansatte og sykepleiere. Forventer du sympati og klapp på skulderen nå?

– Nei, det er jeg ikke ute etter. Jeg og familien lider ingen nød, selv om min egen finansielle situasjon åpenbart blir presset en periode. Det er andre personer og grupper som befinner seg i en helt annen situasjon enn det jeg gjør.

Han er samboer og har to barn på seks og tre år.

– Jeg skal være den første til å innrømme at de seneste ukene har vært svært utfordrende, også for meg personlig. Jeg bedømmer at dette er en krisesituasjon. Da er det viktig på å beholde roen på den ene siden, og å tørre å ta tøffe beslutninger raskt på den andre, understreker Amundsen

– Hvorfor gjør du dette?

– Min klare filosofi er at vi som ledere må gå i front og være villige til å ofre minst like mye som vi krever at våre ansatte skal ofre. Noe annet blir helt feil. Jeg legger merke til at det er mange ledere som tenker helt annerledes, og det synes jeg er trist.

– I gode tider gleder ledere seg over rause bonuser, og det kan være vel fortjent. Men når vi opplever utfordrende perioder, som vi gjør nå, mener jeg at ledere bør være flinkere til å se på egen lønn.

– PERSONLIG UTFORDRENDE: Kjetil Amundsen i 07 Media. Foto: Marika Mørkestøl

– Det endrer seg dag for dag

– Hvordan ser markedet for trykk og design ut for øyeblikket?

– Inntil for en uke siden hadde vi svært god aktivitet, både på trykk, design og tech. Vi lå godt foran fjoråret, men nå endrer dette seg dag for dag, svarer han.

Nå har permitteringsvarsel gått ut til de fleste avdelinger.

– Flere avdelinger opplever fortsatt en ganske så normal ordreinngang, mens i andre avdelinger er det nærmest bråstopp, sier han.

Selskapet har rundt 5.000 kunder: Alt fra paret som vil ha trykte bryllupsinvitasjoner til Norsk Tipping som trykker opp tippekuponger, eiendomsmeglerne i Sem & Johnsen som vil ha eksklusive boligprospekter og Finansdepartementet som krever full konfidensialitet når statsbudsjettet skal trykkes opp.

Amundsen understreker at kapasiteten opprettholdes og at selskapet betjene kundene med samme standard som tidligere.