Brønnøysundregistrene: 63 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Bygg & VVS Garanti AS; Stålung Eskefabrikk AS; The Stash AS; Vio Media AS; Yay Media AS.

Rogaland: Apetino AS.

Viken: Barnombord AS; Glassolutions Norway AS.

Innlandet: Vinstra Autoservice AS.

Vestfold og Telemark: Nenset Terrasse 28 AS; Norheim Sondre Tømrer AS; Telemark Tredesign AS; Totalvent AS.

Trøndelag: Anleggsteam AS; Fosen Anleggservice AS; Partner Produkter AS.

Troms og Finnmark: Nasjonalfossen Turistsenter AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

46 konkurser sist uke

Gårsdagens 17 konkurser kommer i kjølvannet av 46 konkurser i forrige uke.

Mandag: 11 konkurser

Tirsdag: 14 konkurser

Onsdag: Ni konkurser

Torsdag: Syv konkurser

Fredag: Fem konkurser

