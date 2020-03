Nikita-gründeren ber regjeringen se til Danmark

Nicolaisen har nå permittert 750 ansatte Norge. Hun sier mange av dem er fortvilet og deprimert.

– Når vi har fått pålegg om å stenge dørene, må myndighetene stille opp med like drastiske tiltak. Det å gi bedrifter likviditetsforskyvning holder ikke, sa Nikolaisen på NRKs Politisk Kvarter onsdag.

– Det er som å pisse i buksa, først blir det varmt, deretter iskaldt. Det vi må ha, er hjelp til å dekke de faste kostnadene som vi ikke kommer unna, selv om vi har stengt.

Støre: Dansk løsning er interessant

Den danske regjeringen har forstått dette, sier Nikolaisen.

– De gikk inn raskt inn og sa at de skulle være med på å dekke de faste kostnadene til næringslivet. Det er billigere enn å sitte på gjerdet. Regningen blir mye høyere når konkursene kommer haglende inn og arbeidsplasser legges ned.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener den danske modellen er interessant.

– Vi er i dialog med næringslivet, små- og mellomstore bedrifter. Den danske løsningen er interessant, men det er også modeller i andre land. Poenget er at de som har faste utgifter, uten inntekter, de må nå få en støtte, sier Støre.

Pensjonsfond

– Vi har vært opptatt av at vi har hatt et pensjonsfond for våre barn og unges fremtidige pensjoner. Det er også et pensjonsfond vi kan gjøre oss nytte av for å sikre at vi har en økonomi for barn og ungdom i fremtiden, fremholder Ap-lederen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier det er for tidlig for henne å si hva som kommer i krisepakken kommende fredag.

– Det kommer mer, men hva som kommer, er for tidlig å si, sier hun.

