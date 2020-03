Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Rogaland: Ducere AS.

Møre og Romsdal: Salaam Namaste Restaurant AS.

Viken: 3475 Coworking AS; 3475 Servering AS; Enklere Liv og Mercante Holding AS; Enklere Liv Retail AS; Mec Tec AS; Mercante Grossist AS; Mobylife AS.

Innlandet: Railservice Norge AS.

Vestland: HBA Invest AS.

Trøndelag: Fysiofutura Fysioterapi og Bedriftshelsetjeneste AS; Mint Inredning AB; Rana Båt AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.