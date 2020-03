Minst 60.000 nordmenn har meldt seg ut av treningssentre

Treningssentrene som Virke representerer, har til sammen 600.000 kunder. Nå har 11 prosent av disse meldt seg ut, skriver E24.

Tallet er trolig høyere siden Virke kun representerer 60 prosent av markedet.

I forrige uke anslo Virke Trening at bransjen vil tape 620 millioner kroner ved stenging til 1. mai. De ønsker en kompensasjon lik den bedrifter har fått i Danmark, hvor opp til 100 prosent av de faste kostnadene dekkes av staten.

Det er nå enda større grunn til bekymring når så mange har meldt seg ut, mener bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening.

Hun påpeker at sommeren er lavsesong for sentrene og mener at selskapene kun vil ha fra september til desember å skaffe nye kunder.

– Derfor vil sentrene trenge en mer langsiktig kompensasjonsordning for perioden etter gjenåpning, sier hun.

(©NTB)