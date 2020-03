Isabelle Ringnes: Det føles skremmende og alvorlig

– Vi er ved godt mot, men denne situasjonen påvirker også oppstartsbedrifter mye, sier Isabelle Kristine Ringnes til Finansavisen.



Mange bedrifter som ikke har mulighet til å opprettholde inntektene sine under nåværende tiltak, bør få hjelp til å overleve, mener hun.

Sammen med medgründer Marie Sunde har Ringnes startert tech-selskapet EqualityCheck.it.

Selskapets hovdfokusligger i å skape gjennomsiktig og likestilte arbeidsplasser, og verdier som kultur og inkludering er viktigere nå enn noensinne, mener Ringnes.

– Vi gjør alt vi kan for å skape verdi i form av informasjonsdeling, råd og innsikt til arbeidslivet som helhet.

Sammen med kolleger har hun kastet seg rundt og opprettet en blogg der de intervjuer ledere om hvordan man bør håndtere krisen.

De utvikler også en funksjon som vil la arbeidstakere gi anonyme tilbakemeldinger til sin bedrift, om hvordan de opplever situasjonen og hvilke råd de har til dem for å håndtere den så godt som mulig.

Etterlyser flere pakker

– Myndighetene har måtte ta store og viktige avgjørelser under et enormt tidspress. Jeg har tillit til at de har fattet de riktige valgene med den informasjonen de har, sier Ringnes.

Slik situasjonen ser ut globalt, virker det ifølge datteren av eiendomsinvestor og milliardær, Christian Ringnes, som at en del av tiltakene har vært nødvendige for å bremse smitten, redde liv og redusere risikoen for et overbelastet helsevesen som er det viktigste nå.

– Jeg håper de nå er raske og effektive i å øke antallet akuttsengeplasser. Jeg håper også de får på plass gode testregimer, så vi kan få bedre kontroll på situasjonen, sier Isabelle Ringnes.

Hun er spent på å se hvordan situasjonen utvikler seg, og hvordan det samfunnsøkonomiske regnestykke etterhvert vil se ut. Hun mener det trengs flere tiltakspakker om vi skal kunne holde hjulene igang i norsk næringsliv og redde både store og små bedrifter, som sliter under coronakrisen.

– Krisepakkene som har kommet til nå er i stor grad gjeldsbaserte og om bedrifter får mer gjeld nå, når det er full stopp på inntektsfronten, ender vi opp med å skyve problemet foran oss.

– Hva kunne vært gjort annerledes fra myndighetenes side?

– Vi kan se til Danmark, der staten direkte dekker hele, eller deler av de faste kostnadene til de hardest rammede bedriftene, som for eksempel strøm, avdrag, husleie.

Ringnes peker på at det er mange bedrifter som ikke har mulighet til å opprettholde inntektene sine under nåværende tiltak, og mener de bør få hjelp til å overleve.

– Ellers får vi et konkursras og katastrofalt mange varig tapte arbeidsplasser, sier Ringnes.

– Alle blir påvirket

Foruten god hygiene og hjemmekontor, har Ringnes i egen bedrift kuttet en del kostnader, og planlegger løpende for hvordan situasjonen vil utvikle seg hver uke.

– Hvordan påvirker situasjonen din hverdag?

– Vi er blitt veldig drevne på å ha hjemmekontor, og har en fordel i at vi allerede var et digitalt selskap, sier Ringnes.

Alle foredrag og reiser det neste året er avlyst. Hverdagen består stort sett i å jobbe.

– Jeg holder meg unna folk, men vi er flinke til å ha digitale samlingsstunder. Det er viktig å opprettholde kontakt med andre mennesker, selv om det ikke er i fysisk form, sier Ringnes.

– Hele situasjonen oppleves like uvirkelig for meg som for de fleste andre i verden, selv om jeg smått har begynt å tilpasse meg en ny hverdag.

Det hender hun våkner og lurer på om det hele har vært en drøm, og må inn på nettavisene for å sjekke.

– Tilstanden generelt er preget av mye usikkerhet, nervøsitet og stadig mørkere utsikter for norsk næringsliv. Mange opplever også psykiske utfordringer som følge av isolasjon og ensomhet. Det er en påkjenning for hele samfunnet, sier Ringnes.

Det finnes selvsagt lyspunkt, men hun kjenner at stemningen er preget når hun er ute å går tur.

– Alle blir påvirket av coronakrisen, men de færreste vet akkurat hvordan, hvor hardt og hvor lenge. Det føles skremmende og alvorlig, sier Ringes.

På anerkjent tech-liste

I november i fjor ble listen «Inspiring Fifty Nordic 2019» offentliggjort på Europas største teknologikonferanse, Slush, i Helsinki. Listen er et initiativ for å fremheve kvinnene som leder an teknologiutviklingen i Norden, for å gjøre dem synlige og anerkjenne dem som de rollemodellene de er.

– Det er en ære å være på listen med så mange dyktige norske og nordiske kvinner i teknologi som jeg beundrer, sa Ringnes, som befinner seg på en 10. plass på listen, til Finansavisen den gang.

– Jeg vet ikke hvorfor de har valgt akkurat meg, men jeg vil tro at det er grunnet flere år med frivillig innsats for å inspirere jenter til å velge teknologi og arbeidet med oppstartsbedriften vår, uttalte Ringnes.