Virke fornøyd med krisehjelp: – Regjeringen har lyttet

Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge, fram en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte coronastenging.

– Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. Regjeringen har lyttet og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Fire av fem virksomheter innenfor handels- og tjenestenæringen har opplevd at inntektene har stoppet opp over natta, og 180.000 personer er permittert. Det er helt nødvendig med tiltak for sikrer virksomhetene levedyktighet. Ordningen gir håp til mange personer og familier i en vanskelig tid, sier Horneland Kristensen.

