Blottlegger åpenbar brist i regjeringens krisepakke

Regjeringens nyeste tiltakspakke for å redde små- og mellomstore bedrifter har en betydelig svakhet: Den baserer seg på historisk informasjon – og man burde involvert regnskapsførerne, mener Skattebetalerforeningen.

Regjeringen vil bruke siste tilgjengelige regnskap for bedriftene for å kalkulere hvor mye midler som skal gis i støtte. I mange tilfeller er det tall fra 2018, som ikke representerer tilstanden i dag.

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen trekker frem et vesentlig poeng, nemlig at regnskapsførerne har «fingeren på pulsen», og dermed har gode forutsetninger for å si noe om tilstanden til en bedrift.

Løpende regnskapsføring

Stig H. Hansen, daglig leder og i Aktiv regnskapsbyrå, forteller at de allerede er ferdig med regnskapene for mange av kundene sine.

– For mange har vi også løpende regnskapsføring og kan dermed gi en status på økonomien svært raskt. Det gir et mye bedre grunnlag enn å bruke sist avlagte regnskap fra 2018, sier Hansen og legger til:

– Vi ser ofte at spesielt mindre selskaper kan rapportere feil tall fordi de mangler kompetansen.

For at flest mulig som har berettigede krav etter ordningen også skal kunne søke med oppdaterte og korrekte tall ønsker derfor Skattebetalerforeningen at regjeringen skal inkludere regnskapsførere i arbeidet.