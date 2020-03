Volkswagen bruker to milliarder euro i uka - vurderer jobbkutt

Til tross for et kraftig bortfall av inntekter, har Volkswagen fortsatt kostnader på rundt to milliarder euro i uken, skriver CNBC.

Nå må bilprodusenten vurdere å redusere arbeidsstyrken hvis ikke salget tar seg opp igjen raskt. Toppsjef Herbert Diess uttalte i går at Volkswagen for øyeblikket ikke hadde noen inntekter utenfor Kina.

Bilprodusenten har tidligere i mars stanset produksjonen i Europa som følge av virusutbruddet. De jobber nå med å finne måter å gjenoppta produksjonen.

- Vi må revurdere produksjonen. Den disiplinen vi hadde i Kina har vi ennå ikke på våre tyske fabrikker, sa Diess, ifølge CNBC.

- Bare hvis vi, som Kina, Korea eller andre asiatiske stater, får problemet under kontroll, har vi en sjanse til å komme gjennom krisen uten å kutte i arbeidsplasser. Det krever et veldig skarpt inngrep, sa han videre.