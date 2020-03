Få har tillit til at NAV kan håndtere coronakrisen

I en undersøkelse gjort av Norsk koronamonitor fra Opinion har totalt 5.015 nordmenn blitt spurt om de har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått som følge av virusutbruddet.

Kun 22 prosent oppgir at de har tillit fra NAV.

– Flere ting kan påvirke den historisk lave tilliten til NAV. Både en forståelse for at NAV naturligvis ikke er rigget for å håndtere en eksplosiv henvendelse fra hele Norge over natten. At mange enkeltpersoner nå venter på behandling fra NAV, samt at NAV høstet kritikk allerede før corona slo inn på grunn av NAV-skandalen hvor trygdemottakere ble feilaktig dømt, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion

Arbeidstakere mest kritisk

Nesten annenhver av de som er i arbeid har ikke tillit til NAVs evne til å håndtere situasjonen (47 prosent), mot 38 prosent blant de som ikke er i arbeid.

- De som er i arbeidslivet har mindre tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen. Trolig skyldes dette at flere nå utgjør en ny brukergruppe av NAV, mens mange andre som allerede bruker NAV slik som pensjonister, mottar barnetrygd eller allerede var NAV-brukere før corona slo inn, har større tillit til at NAV er leveringsdyktig for dem, sier Askheim.