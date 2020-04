NHO: Lokale coronaregler skaper fortsatt problemer

– Kommunene har forskjellige karanteneregler med ulike begrensninger. Det blir et lappeteppe uten like, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, som dekker Troms og Finnmark.

Men etter at regjeringen, NHO, LO og KS ble enige om en nasjonal veileder i helgen, har det blitt forbedringer. Baik viser til at Vest-Finnmark regionråd har blitt enige om felles regler, som skaper større forutsigbarhet og gjør det lettere for bedriftene. De sju kommunene i regionen har fortsatt «søringkarantene», for å beskytte sine egne innbyggere mot smitte. Men de har laget unntak for folk som skal på jobb.

Reglene er i tråd med den nasjonale veilederen, ifølge Baik. Hun håper flere kommuner myker opp. De mange ulike reglene skaper blant annet problemer for bygg- og anleggsbransjen, men også industri og fiskerinæringen, opplyser hun.

Endring i Bodø

Også i Nordland opplever NHO at det fortsatt er problemer, men regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen er glad for at Bodø har endret sine regler, slik at de er i tråd med den nasjonale veilederen.

– De tillater arbeidsreisende fra hele landet, og så får hver bedrift være ansvarlig for at smittevernloven blir fulgt. De har gått fra et søknadsbasert system til et tillitsbasert system med tilsyn, påpeker han.

Men at andre kommuner fortsatt har særregler, skaper problemer og gjør for eksempel at ansatte ikke kan dra hjem til familien i Vefsn uten å bli ilagt 14 dagers hjemmekarantene.

Helgeland

At Vefsn og andre kommuner på Helgeland fortsatt opprettholder sine strenge regler, er også et problem for naboregionen Namdalen i Trøndelag, forteller Tord Lien, som er NHOs regiondirektør i fylket. Det gjør at leverandører og ansatte i Namdalen ikke får kommet seg på jobb.

Han påpeker at kommunene i Namdalen har valgt å ikke ha egne regler, og skulle ønske at helgelendingene gjorde det samme.

– Det er samme arbeidsmarkedsregion, det er en utstrakt samhandling mellom Namdalen og Helgeland, påpeker Lien.

Han gir samtidig honnør til åtte Trøndelag-kommuner som nå har fjernet sine særregler.

– Jeg håper vi får bort de siste vedtakene uka etter påske, for det lager unektelig vanskeligheter for bedriftene, sier han.

Ikke helt bra

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at de aller fleste kommunene nå har gått bort fra lokale karanteneregler, og at de som fortsatt har det, i hovedsak følger den nasjonale veilederen.

NHOs toppsjef Ole Erik Almlid nøyer seg med å si at situasjonen er «noe bedret».

– Men det er fortsatt slik at noen kommuner insisterer på å ha særregler, og for de bedriftene og arbeidsplassene som rammes av dette, er det ikke til stor hjelp at noen kommuner nå følger de nasjonale spillereglene. Jeg har tro på at dette vil løse seg nå, og det later til å være vilje til det. Men dette må vurderes fortløpende, sier Almlid i en skriftlig kommentar sendt til NTB.

Få regler i sør

Fylkesmennene er bedt av regjeringen om å skaffe oversikt over lokale karanteneregler etter smittevernloven.

I Viken, Agder og Vestland har ingen kommuner særregler. Heller ikke Innlandet har særregler, etter at Stor-Elvdal onsdag bestemte seg for ikke å forlenge sine. Tre Telemarks-kommuner har egne karanteneregler, men de skal være i tråd med den nasjonale veilederen, får NTB opplyst av fylkesmannen.

I Rogaland har kun Kvitsøy egne regler, mens i Møre og Romsdal er det fire kommuner som har egne regler, deriblant Kristiansund.

(©NTB)