Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser en svak konkursoppgang på 0,9 prosent sammenlignet med fjoråret. I mars var det totalt 324 bedrifter (aksjeselskap) som gikk under.

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier det er flere faktorer som gjør at konkursene lar vente på seg. Han påpeker blant annet at Skatteetaten for tiden er tilbakeholdne med å fremme konkursbegjæringer.

Stille før konkursstorm

– I tillegg har antall permitteringer økt dramatisk. Mange bedrifter gjør det de kan for å ri av stormen i håp om at tiltakspakkene kan løfte dem ut av konkursfaren. Siden tiltakene ble innført 12. mars har det kommet inn totalt 336.000 søknader om dagpenger, hvorav 90 prosent gjelder dagpenger knyttet til permitteringer. Men det er nok en fare for at vi er i en periode hvor det er stille før konkursstormen, sier Kristiansen i en melding.

Det er særlig overnattings- og serveringsbransjen som er under et ekstremt press. 48 aksjeselskaper i denne bransjen gikk konkurs i mars, hvilket er en økning på ni prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Frykter konkursbølge

– Her er jeg redd vi vil se en rekke konkurser i tiden som kommer, da vi ikke har sett langtidseffektene av coronakrisen, sier Kristiansen.

Noen fylker er mer utsatt enn andre med tanke på kommende konkurser. For eksempel er Nordland det fylket med størst prosentvis andel bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen mens Viken er det fylket med flest bedrifter innen varehandel. Agder er det fylket som har høyest andel bedrifter innen bygg og anlegg.