Bill Gates: Vil pågå i lang tid før vi er trygge

«Det kan hende at dette pågår helt frem til høsten 2021, inntil da er vi ikke helt trygge» , sa Bill Gates under et intervju med Newshour.

Gates tror det vil ta såpass lang tid grunnet tiden det vil ta å forske frem en vaksine, og understreker at det kan ta mer enn et år fra nå før en vaksine er utviklet. Videre fremhever Gates at vaksinen er kritisk, og at ting ikke kan bli helt som normalt før en vaksine er på plass. Samtidig må man ta høyde for tiden det vil ta å produsere og transportere en vaksine i stor skala.

Slik vil USA være om seks til 12 måneder

For å forstå hvordan status i USA vil være om seks til 12 måneder foreslår Gates at man ser til Kina.

«Kina utgjør en god modell når man skal prøve å predikere utviklingen. I Kina får befolkningen gå på jobb igjen, men de bærer smittevernsutstyr og temperaturen sjekkes før butikkbesøk. Samtidig er alle idrettsarrangement avlyst, og summen av tiltakene har resultert i at de foreløpig ikke har opplevd tilbakefall», fortsetter Gates.

Videre åpner Gates opp for at skoler kan åpne opp ettersom unge trolig ikke bidrar til smitte i samme grad som voksne. Gates påpeker videre at man vet mer om smitten blant unge i løpet av nærmeste fremtid, og at tiltak kan fattes deretter. Når det gjelder store offentlige arrangementer, tror Gates at dette må settes på vent inntil en vaksine er på markedet.