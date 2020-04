I Darjeeling går verdens beste te tapt grunnet corona

Nedstengning i India og Kenya, grunnet coronavirusutbrudd, kan føre til kraftig fall i det globale tilbudet av te, skriver Financial Times.

Nettavisen viser til at tetradere kjemper om å få sikret seg aksjene.

I India, som er midt i en treuker lang nedstengning, har produksjonen av te i landet beste områder for tedyrkning - Assam og Darjeeling stoppet opp rett før var tid for innhøstning.

Ifølge de med kjennskap til tedyrkning skal allerede første innhøstning i Darjeeling, verdens beste te - kjent som teens champagne, tapt.

Årsaken skal være at bladene har vokst seg for lange og harde til at de lar seg høste inn.

Selv om nedstengningen skulle oppheves 14 . april, vil det ta lang tid før plantasjene har tebusjene klare igjen, som i verste fall også kan påvirke neste periode for innhøsting.

- Vi mister en enorm del av avlingen, sier Prabhat Bezboruah, tebonde i Assam og styreleder i Indias Tea Bord til FT, og legger til:

– Mange tehager er i trøbbel.



Kenya er også inne i en 21-dagers nedstengning, som blant annet rammer havnen i Mombasa - en av de største havnene for frakt av te.

Også teproduksjonen i Sri Lanka og Kina er kraftig rammet av coronanedstengning.