Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Aura Group AS; Elovi AS; Masai Clothing Retail Norge AS; Nøkkelhus AS.

Møre og Romsdal: Mjuk AS.

Viken: Bærum Murmester AS; Sundre Pizza AS.

Innlandet: Søppeltransport AS.

Vestfold og Telemark: Brekke Arne AS.

Vestland: Jonas Grill AS; RAV Investering AS; SG Mat AS.

Utenlands: Tumax Projects.

