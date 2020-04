Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i ti selskaper.

Viken: Speed of Light AS; Viken Chiptuning og Bilpleie AS; Welldone TK AS.

Vestfold og Telemark: Boutique Line AS; NH Norge AS.

Vestland: Bijouterispesialen AS; Lexander AS.

Trøndelag: Comfort Teknikk AS; Holgersen Bygg A; Lille Thailand AS.

