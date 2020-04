Brønnøysundregistrene: 16 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Epinion Norge AS; Kolsrud Transport AS; Taco Republica AS.

Rogaland: AMA 101213 AS.

Møre og Romsdal: Green Enviro AS; Mostrand AS.

Viken: Frisør Hjørne Halden AS.

Innlandet: Hematt AS; Lash Bar Elverum AS; Ruths Diner AS.

Agder: Nibbler AS; NKRS AS; Studio Hårdesign AS.

Vestland: Skim Holding AS; The Norwegian Blue AS.

Troms og Finnmark: Barents Maskin & Transport AS.

