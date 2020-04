Tor Petter Christensen i Aurora Spirit tapper whiskyen Bivrost Niflheim under coronakrisen

– Før jul i fjor gjennomførte vi en strategisk rettet emisjon mot Jørn Lyseggen, som har vært en av eierne våre siden 2017. Så vi har en god egenkapital å tære på i de månedene denne krisen vil vare, fastslår Tor Petter Christensen i Aurora Spirit Destillery.

Lyseggen er gründer og sjef for det San Francisco-baserte programvareselskapet Meltwater, som har 1.600 ansatte.

Ved foten av Lyngalpene, to timers bilkjøring øst for Tromsø, ligger verdens nordligste destilleri, som Lyseggen eier 10 prosent av.

INVESTOR: Jørn Lyseggen. Foto: Wikipedia

Aurora Spirit Destillery (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 7,8 6,8 Driftsresultat 0,3 1,0 Resultat før skatt 0,1 0,8 Årsresultat 0,2 0,7 Eiere: Tor Petter Christensen (24,0 %), Hans-Olav Eriksen (23,9 %), Jørn Lyseggen (10,2 %), andre (41,9 %).

I enden av en grusvei har gründerne og rundt 50 andre aksjonærer satset 20 millioner på et destilleri basert på tysk stål og ingeniørkunst, whiskyfat, og et visningssenter med panoramautsikt. Her produseres vodka, gin, akevitt og whisky under den registrerte merkevaren Bivrost, som er norrønt for nordlys.

Tjener på hånddesinfeksjon

Coronakrisen har rammet destilleriet, i likhet med de fleste andre bedrifter i Norge. Inntil videre har det ikke vært permitteringer, selv om det vurderes fortløpende.

Midt i coronakrisen har imidlertid selskapet kommet med to lanseringer, én til utvortes og én til innvortes bruk.

Det ene produktet er blitt lappet sammen på et par uker, mens det andre har vært planlagt i over tre år.

AURORA SPIRIT-MEDARBEIDERNE: Fra venstre Mari Kukkur (produksjonsassistent), Charlotte Christensen (produksjonsassistent), Ingjerd Sørsand (markedssjef), Janis Sloka (kvalitetssikringsansvarlig), Tor Petter W. Christensen (daglig leder) og Gjermund Stensrud (produksjonssjef). Foto: Aurora Spirit Destillery

– I denne krisen har vi gjort som mange andre destillerier rundt omkring i Europa: Vi har startet med produksjon av hånddesinfeksjonsmiddel, sier Christensen.

Han fastslår at behovet er stort, og at Aurora er eneste produsent i Nord-Norge.

– Det gjør at vi har sysselsetting og en del omsetning i denne perioden, legger han til.

Tapper premiumwhisky

Det andre produktet er whiskyen Bivrost Niflheim, som i disse dager tappes på flaske etter tre års modning på sherry- og bourbonfat.

Whiskyen er av typen single malt. Ifølge bedriftens egen omtale er den verdens nordligste, og basert på lokalt bre- og fjellvann.

De 20 første flaskene skal selges på auksjon i London, og i mai blir produktet tilgjengelig for norske forbrukere gjennom Vinmonopolets bestillingsutvalg.

En halvliters flaske vil koste 699 kroner. En del av whiskyen vil også være å få kjøpt i Sverige på Systembolaget, i Tyskland, i Storbritannia og via en del nettbutikker i Europa.

I fjor eksporterte Aurora rundt 60 prosent av omsetningen.

Fikk kontrakt med Norwegian

Ved emisjonen før jul hentet selskapet 4 millioner kroner til en verdsetting på 40 millioner kroner. Det er samme verdsetting som ved forrige emisjon i november 2017.

Finansavisen har tidligere skrevet at gründerne har fisket etter å bli kjøpt opp av store drikkevareselskaper.

KOMMER PÅ POLET: Niflheim-whisky. Foto: Aurora Spirit Destillery

For noen år tilbake la Rémy Cointreau og Diageo tresifrede millionbeløp på bordet for å kjøpe skotske og danske smådestillerier.

– Vi får jevnlig henvendelser fra investorer som ønsker seg inn i selskapet, men pr. nå er det ikke ønskelig å utvide aksjonærmassen, sier han.

I 2018 tok flyselskapet Norwegian inn Bivrost-gin på menyen ved selskapets langdistanseflyvninger, men det markedet er steindødt nå.

ETTERTRAKTET TURISTMÅL: Aurora Spirit i Lyngen er verdens nordligste destilleri. Foto: David Gonzales

Det er også besøkssenteret, som gründerne har satset mye på.

De seneste årene har 70 prosent av inntektene kommet fra alkoholsalg, mens 30 prosent er turistinntekter.

– Under coronakrisen er naturligvis turistdelen helt lagt død. Dette skjedde over natten, midt i vår travleste sesong. Det vil uten tvil merkes på total omsetning og resultat, men det er litt for tidlig å si noe om omfanget ennå, opplyser Christensen.