Brønnøysundregistrene: 57 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: C&C Retail Company AsFashion 4 Our AS; Naturmedisinsk Terapi AS; Tippy AS; Vegg & Himling AS; Xref AS.

Møre og Romsdal: Havnekontoret Cafe Bar og Spiseri AS.

Viken: Klara Retail Lørenskog AS; Netmore AS; Taco Picasso AS; Tods AS.

Vestfold og Telemark: SBL Capital Holdings AS; Winni International AS; Østlandske Gulvsparkling AS.

Agder: Indian Ocean Tandoori AS; Skippergata Mote AS.

Trøndelag: Soteria Gruppen AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

57 konkurser sist uke

Dermed ble 57 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav én personlig.

Tirsdag: 13 konkurser

Onsdag: Ti konkurser

Torsdag: 16 konkurser