Brønnøysundregistrene: 39 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 32 selskaper

Oslo: BIM Eiendomsservice AS; Irmi Group AS; R&D Forlag AS; Tix Holding AS.

Rogaland: Elibe AS; Hulid AS; JPS Utleie AS.

Møre og Romsdal: Amask AS; Sunndalsporten Eiendom AS.

Nordland: Bomek Holding AS; Vestvågan Landhandel og Sjøliv AS.

Viken: 24 7 Montasje AS; Ave Byggesystemer AS; LMG Holding AS; Åre Organisering AS.

Innlandet: Aarvold AS; Båtkroa AS; Easy Bolig Bygg AS; Gemica AS; Grafisk Media Service AS; Oppland Renhold & Innemiljø AS; Stais AS; Stølen Bakeri og Catering AS.

Vestfold og Telemark: Haukelitunet AS.

Agder: Anleggsutleie.no AS.

Vestland: C&N Holding AS; Det Naturlige Kjøkken AS; Sande Knutsen AS.

Trøndelag: Eartech AS; Okstad Felt A2 AS.

Troms og Finnmark: Surf & Turf Restaurant AS.

Utenlands: Alaté AB.

I tillegg har syv personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.