Sentralbanksjefen dybdesjekket ikke Nicolai Tangen før ansettelsen

Ifølge Dagens Næringsliv foretok ikke sentralbanksjef Øystein Olsen, som ledet ansettelsesrådet, grundige undersøkelser av Tangens selskaper, formue og fondsplasseringer og hvilke problemstillinger som kan dukke opp på grunn av det når han blir ny sjef for oljefondet.

– Dette er utrolig alvorlig. Dette setter ansettelsen i et helt nytt lys. Dette er spørsmål som må ettergås av Norges Bank, og man må få svar på. Vi må få full oversikt over selskaper og formuesplasseringer, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) i finanskomiteen på Stortinget.

En tidslinje for ansettelsen av Tangen viser han 31. mars «etablerer direkte kontakt med Norges Banks etterlevelsesenheter», som har ansvaret for at juridiske og etiske regler blir fulgt. Tangen ble presentert som ny sjef for Norges oljefond 26. mars.

Representantskapet i Norges Bank varslet etter onsdagens møte at det er flere ubesvarte spørsmål om ansettelsen. Det er sentralbanksjefen klar til å svare på.

– Representantskapet har varslet at de etter møtet vil oversende noen spørsmål som de ønsker skriftlige svar på. Vi ser fram til å svare på de forholdene som representantskapet ønsker utdypet, sier sentralbanksjef og leder for hovedstyret Øystein Olsen i en pressemelding.

