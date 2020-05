Vy stuper på omdømmekåring

NSB skiftet i fjor navn til Vy og har nå havnet på tredje sisteplass i kåringen. Bare Facebook og Ryanair har et dårligere omdømme i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

– Vy har ikke vært så flinke. Det går på at de ikke leverer varene, og folk har mindre tillit til ledelsen og selskapet. De klarte å dra opp forventningene med nytt navn og stor jubel, men de har ikke klart å levere, sier administrerende direktør Ole Christian Apeland i kommunikasjonsbyrået Apeland til avisen.

Navneskiftet kostet selskapet 280 millioner kroner i fjor. Vy tapte samme år konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen til britiske Go-Ahead og i Midt- og Nord-Norge mot det svenske togselskapet SJ.

– Apeland har misforstått hvis han mener vår løsning på et svakt omdømme var å skifte navn, svarer direktør Elin Myrmel-Johansen for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

Hun peker på at det sjelden er populært å skifte navn, og at de forventet et svekket omdømme da NSB, Nettbuss og Tågkompaniet ble til Vy.

Tine og Ikea er selskapene som kommer best ut i kåringen.

(©NTB)