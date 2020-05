Self Storage Group vokser seg enda større

2019 ble et godt år for lagerselskapet Self Storage Group. Selskapet jobber med utleie av minilager i Norge, Sverige og Danmark, og utvidet lagerkapasiteten med over 20.000 kvadratmeter i fjor.

I tillegg kjøpte selskapet Eurobox, som jobber med å utvikle ulike typer kasser og innredning. Det ga solid vekst for lagerselskapet.

Driftsinntektene økte med 28,1 millioner kroner, mens resultatet etter skatt gikk ned med 15,6 millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes i stor grad oppkjøp av Eurobox samt utvidelsen av ny lagringsplass.

Med en total lagerkapasitet på 137.500 kvadratmeter er Fabian Søbak, adm. direktør i Self Storage Group, godt fornøyd.

- Vi leverte med strategien vår, produserte sterke økonomiske resultater og forbedret vår plattform for vekst ytterligere. Årets viktigste overskrifter var de betydelige investeringene i nye eiendommer, samt kjøpet av Eurobox, skriver han i årsberetningen.

Søbak fokuserer på investeringer, samt at automatisering vil bli viktig fremover.

- I løpet av 2019 har vi fortsatt investeringene i teknologi med fokus for å forbedre kundeopplevelsen og automatisering av virksomheten. Vi forventer å se langsiktige effekter av disse investeringene, med økt kundetilfredshet, skalerbare kostnader og holdbar konkurranseevne, fortsetter han.