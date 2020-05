Professor om Tangen-ansettelsen: – Interessekonfliktene er ikke løst

Hun peker på at selv om Nicolai Tangen inntar en rolle som passiv eier av sine AKO-selskaper, vil selskapene likevel være aktivt forvaltet. Dermed kan selskapene i teorien bli en motpart i oljefondets investeringer, påpeker hun.

– Sett at oljefondet kjøper en eiendom i London eller noe annet som det viser seg at AKO Capital har eierinteresser i. Selv om ikke Tangen har vært involvert i transaksjonen, kan det oppstå tvil eller mistanke rundt hans interesser, sier Thorburn til NTB.

Hevet over tvil

Finansprofessoren ved Norges handelshøyskole (NHH) understreker at hun overhodet ikke har til hensikt å mistenkeliggjøre Nicolai Tangens personlige motiver eller intensjoner.

– Dette handler om å ha et bredere perspektiv. Som sjef for oljefondet må han stå hevet over all tvil. Dette handler om hans rolle og hvordan det ser ut fra utsiden. Det kan overhodet ikke finnes slike forbindelser, framholder Thorburn, som har eierstyring som sitt spesialfelt.

– Det at det kan oppstå slike mistanker, kan skape problemer for ham og fondet, sier hun.

Norges Bank redegjorde i sitt svar til bankens representantskap torsdag for hvordan de har tenkt å løse slike interessekonflikter. En anbefaling vil imidlertid ikke legges fram for hovedstyret før 27. mai, og først etter dette skal det inngås en avtale mellom partene, heter det i svaret.

Passiv forvaltning

– Det man kan lure på, er om det faktisk er mulig å unngå interessekonflikter, ettersom Tangen har en stor og aktiv forvaltet formue. Den eneste muligheten jeg ser, er at han legger sine personlige investeringer i brede indeksfond som blir passivt forvaltet. Men i brevet fra Norges Bank finnes det ingen tegn til at de tenker på eller vil kreve en slik løsning, sier Thorburn.

– Flere har pekt på at Tangens selskaper er registrert i skatteparadiser, er det et problem?

– Igjen handler det om hvordan ting framstår. Det er jo velkjent at mange velstående velger å sette sine penger i skatteparadiser, og det er jo ikke ulovlig. Men som sjefen for oljefondet representerer man jo det offisielle Norge. Og når den norske staten er imot bruken av skatteparadiser, ser det jo ikke bra ut at man har en statsansatt oljefondssjef som bruker dem, mener Thorburn.

