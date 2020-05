Trygve Hegnar: Hadde jeg vært ham hadde jeg aldri tatt den jobben

Diskusjonen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef fortsetter, og torsdag dukket det opp en sak som styrker Trygve Hegnar i troen på at Tangen ikke kommer til å tiltre.

– Det kom da en nyhet om at han nemlig har en seilbåt. Det er ikke så veldig kriminelt å ha en seilbåt, men den er sikkert ganske stor, sier han i torsdagens sending av Økonominyhetene.

– Mannskapet på seilbåten, han må jo ha et mannskap på en tre, fire, fem mann. De er ansatt i et selskap i et skatteparadis, som Tangen da kontrollerer eller disponerer. Men herregud altså, hvis vi da altså skal begynne å løpe etter seilbåten hans, hvem som står bak roret der, hvor de bor hen, og hva de tjener, sier Hegnar, som ikke kan skjønne at Tangen holder ut.

– For hva blir det neste. Har han en bil som er registrert på Gibraltar? Har han et hus i Zürich Whatever, sier han, og påpeker at Tangen også har den skattesaken, som mange har gjort et kjempenummer av.

– Den skattesaken kommer til å løpe hele tiden, og det kommer han til å bli plaget av. Og når han blir plaget om hvor mannskapet han har på seilbåten, hvor de bor. Hadde jeg vært ham hadde jeg aldri tatt den jobben, sier Hegnar.

Svar

Tidligere denne uken kom svar fra Norges Bank på 26 spørsmål fra representantskapet, hvor de forsvarer ansettelsen av Nicolai Tangen.

– De sier da et par ting som kan være i favør til de som er kritiske til denne ansettelsen, men i hovedsak sier de det at det er den rette ansettelsen. At de har ansatt riktig mann, og at det er riktig det de har gjort, sier Hegnar.

Han trekker frem at noen som spekulerer i at kanskje sentralbanksjefen etterhvert må gå av, eller at Nicolai Tangen ikke tiltrer stillingen.

– Men vi er ikke der ennå. Foreløpig er det masse folk på venstresiden som ikke liker Tangen fordi han er milliardær, fordi han har jobbet i london, eller fordi han har visse selskaper plassert i skatteparadiser, osv. Og de er imot ham uansett, påpeker han.

Poenget

Hegnar mener Knut Kjær, den første sjefen i oljefondet, som den siste tidene har skrevet en rekke innlegg i avisene, har skjønt poenget.

– Han sier at Tangen åpnebart er den best faglige mannen, og at han åpnebart bør ha stillingen. At vi ikke kan loffe rundt med en eller annen byråkrat i den verden han da skal operere. Det har da Kjær helt rett i, sier Hegnar, som påpeker at det viktigste er hvor god Tangen er.

– Er han den beste mannen for oljefondet, er han god for våre barn og barnebarn, og pensjonspengene våre?, spør Hegnar.

– Det har ikke kommet noen tegn på at han ikke er god nok til den stillingen, og jeg holder meg til det faglige.