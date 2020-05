Norges Bank hemmeligholder flere søkere til jobben som oljefondsjef

Det var ikke bare Nicolai Tangen som unngikk søkerlisten til stillingen som ny oljefondsjef. Tre andre kandidater var inne på formelle førstegangsintervjuer, men ble aldri ført opp, avslører Kapital.

Norges Bank nekter ifølge magasinet å utlevere en fullstendig søkerliste der disse tre personene inngår.

Behandler saken

Kapital tok kontakt med lederen for Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, om saken. Etter det fikk Kapital en SMS fra Brodtkorb om at sekretariatet hennes hadde oppdaget det samme, og hun ber om å bli sitert på følgende:

“Representantskapet fortsetter behandlingen av saken onsdag. En del av saken er å se om det er begått brudd på offentlighetsloven. Det er isåfall alvorlig”.

Skjuler tre søkere

Ifølge Norges fremste jussekspert på offentlig forvaltning, professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen, har det uomtvistelig vært 12 søkere og ikke ni søkere til sjefsstillingen i Oljefondet.

– Her har det vært gråsoner, men etter min oppfatning må det være ganske åpenbart at når man kommer så langt at man intervjuer folk så må de betraktes som reelle søkere, sier han til Kapital.

– Alle reelle søkere skal stå på den fullstendige søkerlisten for at det skal være mulig for organer som Stortinget og andre kontrollorganer å gå inn og se på den listen og kontrollere prosessen, konkluderer Bernt.

