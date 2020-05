Hurtigruten får ikke krisehjelp av staten

Hurtigruten har permittert nesten 3.000 ansatte og tatt 14 av 16 ut av drift, samt mistet alle inntekter som følge av pandemien. Selskapet er så hardt rammet av coronakrisen at staten nekter å gi coronastøtte til rederiet, det melder E24.

Oppnår ikke tilfredsstillende kredittscore

Statens obligasjonsfond har en ramme på 50 milliarder kroner som kan utdeles i form av lånegarantier til store selskaper. Store selskaper utsteder typisk obligasjoner for å hente kapital, men trenger under krisen en statlig garanti for å ta lån til å dekke utgifter.

Av fondets mandater trenger selskaper en kreditscore på over CCC+ for å bli vurdert. AAA er et tegn på god soliditet og likviditet, mens C tyder på stor risiko.

Reagerer på kredittscorens tidspunkt

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam reagerer på at kredittscoren blir vurdert etter coronakrisen brøt ut. Selskapet har tatt en tap på 700 millioner kroner i tapte inntekter som følge av krisen og følgelig er kredittscoren nedgradert til CCC+ fra tidligere B-.

«Statens Obligasjonsfond er overhodet ikke instruert til å bistå oss. Hos fondet får vi døra i trynet fordi vi er rammet av corona», sa Skjeldam til E24.

Kanselleringene vil overstige milliarden

Tapte inntekter som følge av kanselleringer beløper seg per dags dato til 700 millioner kroner. Skjeldam opplyser om at beløpet vil stige til en milliard kroner før utgangen av mai, og overstige to milliarder innen sommeren er over.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.