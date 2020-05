Brønnøysundregistrene: 19 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Rogaland: Henriettes Kjøkken Haugalandet AS; Taketombo AS.

Nordland: Eser AS; Forsikringssenteret Bodø AS; Vilje Forsikring AS.

Svalbard: Skinnboden Lompen AS.

Viken: Askim Ventilasjons Entreprenører DA; Cezary Bygg AS; Frøken G AS; Itinum Norway Ltd.; MARF AS; Åre Solution AS.

Innlandet: Grønn Glede AS.

Vestfold og Telemark: Krystall Renhold og Flytteservice AS.

Vestland: JSD AS; Sport Ølen Outlet AS; Trådsnelle AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.