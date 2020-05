Stordalen tegnet pandemiforsikring

Stordalen og hans selskaper er svært hardt rammet av koronautbruddet. Tusenvis av ansatte er permittert, ettersom nesten ingen overnatter på hotellene, og gjelden tårner seg opp og er på over 10 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Svært få selskaper skal ha tegnet forsikring mot pandemier og ingen norske selskaper tilbyr slik forsikring. Premien skal være høy og vanskelig å beregne. New Nordic Choice/ Strawberry-selskapene som Stordalen kontrollerer skal derimot ha en slik forsikring, får avisen opplyst. Den kan føre til en utbetaling på flere hundre millioner kroner eller opptil 1 milliard.

Verken Petter Stordalen selv eller administrerende direktør i Nordic Choice, Torgeir Silseth, vil kommentere opplysningene overfor DN.

Det skal imidlertid være usikkert om det blir noen utbetaling med det første ettersom det aktuelle forsikringsselskapet ikke helt aksepterer at koronautbruddet utgjør et grunnlag for å kreve erstatning.

New Nordic Choice-kjeden ligger an til å få om lag 135 millioner kroner i statlig koronastøtte fra mars til mai. Til NRK har Petter Stordalen sagt at han i april tapte 450 millioner kroner og at krisepakken bare vil dekke om lag 10 prosent av tapene for den ene måneden alene.

(©NTB)