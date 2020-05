Fed venter ikke rask opptur i det amerikanske arbeidsmarkedet

Fredag ble det klart at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren falt med rekordhøye 20,5 millioner i USA i april. Tallene er de høyeste siden 1930-tallet.

Til tross for at flere delstater i USA nå begynner å lette på corona-restriksjonene, mener ikke den amerikanske sentralbanken Federal Reserve at landet burde vente en rask opptur i sysselsettingen.

- For et par måneder siden var jeg optimistisk. Jeg hadde tro på at vi ville få en V-formet innhenting. Steng ned, slå ned viruset og få en kjapp innhenting, sa Neel Kaskhari i Federal Reserve i et intervju fredag, ifølge Reuters.

Kashkari har nå endret synet, og mener at med en vaksine som kanskje ikke er klar før om et til to år, så vil landet få en lang og sakte innhenting fra «ødeleggende» tap av arbeidsplasser.

President Donald Trump derimot, er mer optimistisk i sitt syn på det amerikanske arbeidsmarkedet.

I et intervju med Fox News fredag sa Trump at jobbene snart vil komme tilbake.

- De vil snart komme tilbake, og neste år vil vi få et fenomenalt år, sa han, ifølge Reuters.