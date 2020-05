Brønnøysundregistrene: 76 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: Helt Med AS; Leith Society Norway AS.

Rogaland: Macau Asiatisk Restaurant AS; Viking Dekk AS.

Møre og Romsdal: Maro Bardrift AS.

Nordland: Breilia Utbygging AS; Ha-Ma AS.

Viken: Klenz AS; Tako Byggeri AS; Villatjenesten AS.

Innlandet: Sandberggården Skreia AS.

Vestfold og Telemark: Det Ordner Vi AS; Høves Royal Class AS.

Agder: Modulpluss AS.

Vestland: Fast Food AS; Tveito Ventilasjon AS.

Troms og Finnmark: Kakekiosken AS; Skinnboden Arctic Products Tromsø.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

76 konkurser sist uke

Dermed ble 76 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav tre personlige.

Mandag: 12 konkurser

Tirsdag: 19 konkurser

Onsdag: Ti konkurser

Torsdag: 16 konkurser