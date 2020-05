Godt nordisk marked sikret omsetningsvekst på 11 prosent

Norconsult omsatte for 1.801 millioner kroner i årets første kvartal. Det er en økning på 180 millioner kroner fra fjorårets omsetning i samme kvartal på 1.621 millioner kroner.

Driftsresultatet gikk ned til 124 millioner kroner, fra 127 millioner kroner i fjor, grunnet økte goodwill-avskrivninger og noe svakere resultatutvikling, melder selskapet i kvartalsrapporten mandag.

– Coronasituasjonen tatt i betraktning, er vi fornøyde med utviklingen i omsetning og resultat for første kvartal. Spesielt gledelig er det å se at Norconsult vokser både i Sverige og Danmark, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

God aktivitet i første kvartal

Selskapet har hatt god aktivitet i årets første kvartal og er blant annet tildelt et forprosjekt på prosjektering av Ocean Space Centre i Trondheim. I januar ble det klart at Norconsult og AF Gruppen gikk videre til konkretiseringsfasen for bygging av firefelts motorvei mellom Roterud og Storhove i Innlandet fylke

Norconsult kjøpte også selskapene SG Arkitektur AS på Hønefoss og Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde i første kvartal.

Usikre på fremtiden

Selskapet skriver at det er usikre på fremtiden, spesielt for BAE-næringen (Bygg, Anlegg og Eiendom) innen privat sektor.

– Til tross for at markedsutsiktene nå er mer usikre, ser vi at dagens situasjon har bidratt til å styrke oss på flere områder. Hele bransjen løfter seg digitalt, og det er imponerende å se hvordan en hel næring nå samarbeider på nye måter for å holde hjulene i gang, sier Jacobsen.

Norconsult (Mill. kr.) 1. kv./2020 1.kv./2019 Driftsinntekter 1.801 1.621 Driftsresultat 124,0 127,0 Resultat før skatt 104,0 127,0 Resultat etter skatt 75,0 94,0

