Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i åtte selskaper.

Viken: Bermingrud Entreprenør FSP AS; Finire Øst AS; Heggeliveien 50 AS.

Innlandet: Martinsen Rehab og PT AS.

Vestfold og Telemark: Hygiene of Norway AS; Larvik Gym & Bodytuning AS.

Vestland: Sub Åsane AS.

Trøndelag: Norsk Fluefiskesenter AS.

