Nytt ekspertutvalg skal se på coronaeffektene på økonomien

Utvalget ledes av tidligere statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen (H), som også er en av grunnleggerne av Arctic Securities.

– Vi trenger en god forståelse for hvordan situasjonen vi står i nå kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt. Beslutningene vi tar fremover vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid fremover. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter koronakrisen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Det sitter også en rekke professorer og økonomer i utvalget, blant dem sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og tidligere DNB-sjef Rune Bjerke, kommer det fram etter statsrådet tirsdag.

På grunnlag av sine analyser og beskrivelser skal utvalget foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping. Analysene skal leveres samlet som en utredning (NOU) med frist første kvartal 2021.

Tidligere har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal se på de samfunnsøkonomiske følgene av pandemien. Dette utvalget ble ledet av økonomiprofessor Steinar Holden.

(©NTB)