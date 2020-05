Fem kullselskaper ekskludert fra oljefondet

– Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, opplyser Norges Bank.

Regjeringen strammet i fjor høst inn reglene for oljefondets investeringer i kullselskaper, og utelukkelsene er basert på de nye absolutte kravene til kullselskaper.

– Det er første gang disse tersklene i kullkriteriet kommer til anvendelse, heter det i kunngjøringen.

I tillegg er fire selskaper satt under observasjon. Begrunnelsen er at kullkriteriet også krever at oljefondet vurderer selskapenes framtidige planer knyttet til kullproduksjon.

I fjor solgte fondet seg ned i 16 selskaper hvor kull utgjør en relevant del av kraftproduksjonen. Samtidig kvittet fondet seg med aksjer i tolv selskaper hvor kullutvinningen utgjør en «relevant del av selskapets virksomhet».

Oljesand

Norges Bank har også besluttet å utelukke fire selskaper som utvinner olje fra oljesand.

Selskapene Canadian Natural Resources Limited, Cenovus Energy Inc, Suncor Energy Inc og Imperial Oil Limited er kastet ut fordi de i en «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

– Etikkrådet tilrådde å utelukke selskapene grunnet klimagassutslippene fra utvinning av olje til oljesand. Det er første gang dette kriteriet kommer til anvendelse, opplyser Norges Bank.

Også selskapene ElSewedy Electric Co og Vale SA utestengt fordi de bidrar til alvorlig miljøskade. ElSewedy Electric Co på grunn av utbyggingen av et vannkraftprosjekt i Tanzania, og Vale som følge av gjentatte dambrudd.

I tillegg er Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) utestengt på grunn av at selskapet medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd.

– Selskapet ble anbefalt utelukket grunnet menneskerettighetsbrudd i forbindelse med utbyggingen av kraftverket Belo Monte i Brasil, skriver Norges Bank.

To selskaper er også hentet inn i varmen igjen: AECOM og Texwinca Holdings Ltd. Det skjer etter at førstnevnte har sluttet med produksjon av kjernevåpen, og sistnevnte har bedret rettighetene for sine arbeidstakere.

